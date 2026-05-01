Beijing-Shanghai High Speed Railway A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing-Shanghai High Speed Railway A stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,56 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 10,22 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,065 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 10,81 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at