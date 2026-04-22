Beijing-Shanghai High Speed Railway A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing-Shanghai High Speed Railway A hat am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing-Shanghai High Speed Railway A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,26 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 9,80 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,060 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 10,33 Milliarden CNY gesehen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,270 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 43,06 Milliarden CNY, während im Vorjahr 41,93 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,269 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 43,12 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at