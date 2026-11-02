Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 169,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 243,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 90,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at