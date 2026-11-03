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03.11.2026 06:31:28
Beijing Sifang Automation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Beijing Sifang Automation hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde mit 0,28 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,280 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz lag bei 2,16 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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