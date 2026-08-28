Beijing Sifang Automation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing Sifang Automation lud am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,29 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,290 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,32 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,19 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at