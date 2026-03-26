Beijing Sifang Automation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Sifang Automation hat am 23.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CNY, nach 0,120 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Sifang Automation 2,06 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Beijing Sifang Automation ein EPS von 0,870 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,91 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at