Beijing Sinohytec A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Sinohytec A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,37 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,860 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 216,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 50,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,710 CNY. Im Vorjahr waren -1,970 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 262,13 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Beijing Sinohytec A 366,53 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,304 CNY sowie einen Umsatz von 419,95 Millionen CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at