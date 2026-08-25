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25.08.2026 06:31:29
Beijing Succeeder Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Beijing Succeeder Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,22 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Succeeder Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 72,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 69,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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