Beijing Succeeder Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing Succeeder Technology A hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,160 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 61,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at