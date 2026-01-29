Beijing Succeeder Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing Succeeder Technology A hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beijing Succeeder Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Succeeder Technology A im vergangenen Quartal 68,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Succeeder Technology A 79,1 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,840 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Beijing Succeeder Technology A ein Gewinn pro Aktie von 1,07 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 301,15 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 263,67 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at