29.01.2026 06:31:29

Beijing Succeeder Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing Succeeder Technology A hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beijing Succeeder Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Succeeder Technology A im vergangenen Quartal 68,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Succeeder Technology A 79,1 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,840 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Beijing Succeeder Technology A ein Gewinn pro Aktie von 1,07 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 301,15 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 263,67 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen