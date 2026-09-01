Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,910 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,28 Prozent auf 229,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 359,5 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at