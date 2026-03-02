Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,30 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A -0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 362,1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A 161,8 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,58 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,22 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research A 1,08 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at