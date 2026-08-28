Beijing Teamsun Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Teamsun Technology äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,14 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,48 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Teamsun Technology einen Umsatz von 1,38 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at