Beijing Teamsun Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Teamsun Technology lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Teamsun Technology 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Teamsun Technology im vergangenen Quartal 909,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Teamsun Technology 819,4 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at