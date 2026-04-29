Beijing Teamsun Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Teamsun Technology lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Teamsun Technology 0,220 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,49 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CNY gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahr.

Beijing Teamsun Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,66 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at