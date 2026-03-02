Beijing Tianma Intelligent Control Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Tianma Intelligent Control Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Tianma Intelligent Control Technology A einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 645,8 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 537,1 Millionen CNY.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,230 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,780 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,62 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,85 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,250 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 1,01 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at