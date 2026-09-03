Beijing Tianma Intelligent Control Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Tianma Intelligent Control Technology A hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 363,8 Millionen CNY gegenüber 320,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at