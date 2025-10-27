Beijing Tiantan Biological Products A legte Quartalsergebnis vor

Beijing Tiantan Biological Products A hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,34 Milliarden CNY gegenüber 1,23 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

