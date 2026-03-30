|
30.03.2026 06:31:29
Beijing Tiantan Biological Products A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Beijing Tiantan Biological Products A hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,70 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,96 Milliarden CNY umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,550 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,14 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Beijing Tiantan Biological Products A einen Umsatz von 6,01 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.