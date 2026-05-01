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01.05.2026 06:31:29
Beijing Tiantan Biological Products A präsentierte Quartalsergebnisse
Beijing Tiantan Biological Products A hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Tiantan Biological Products A 0,120 CNY je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,28 Prozent auf 1,12 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,064 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,14 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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