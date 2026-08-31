Beijing Tiantan Biological Products A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Tiantan Biological Products A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,45 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 18,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing Tiantan Biological Products A 1,77 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at