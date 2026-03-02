Beijing Tianyishangjia New Material A legte Quartalsergebnis vor

Beijing Tianyishangjia New Material A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,26 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,610 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 118,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123,9 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,920 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -2,650 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 762,57 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 683,06 Millionen CNY.

