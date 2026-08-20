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20.08.2026 06:31:29
Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,34 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A 0,220 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 369,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 299,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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