Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 261,4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Tieke Shougang Railway-Tech A 204,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at