Beijing Tongrentang hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Beijing Tongrentang hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Beijing Tongrentang hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Tongrentang in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,72 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at