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01.05.2026 06:31:29
Beijing Tongrentang veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Beijing Tongrentang stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,34 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,66 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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