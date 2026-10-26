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26.10.2026 06:31:29
Beijing Tongyizhong New Material Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beijing Tongyizhong New Material Technology A hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,28 Prozent auf 236,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 235,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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