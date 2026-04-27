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27.04.2026 06:31:29
Beijing Tongyizhong New Material Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Beijing Tongyizhong New Material Technology A hat am 25.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Tongyizhong New Material Technology A 0,190 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,81 Prozent zurück. Hier wurden 250,9 Millionen CNY gegenüber 253,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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