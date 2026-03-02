Beijing Tongyizhong New Material Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Tongyizhong New Material Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,220 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing Tongyizhong New Material Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 257,9 Millionen CNY im Vergleich zu 221,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,490 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,580 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 976,51 Millionen CNY gegenüber 646,82 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at