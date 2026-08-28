Beijing Tricolor Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Tricolor Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Beijing Tricolor Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Tricolor Technology A 73,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,7 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at