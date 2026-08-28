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28.08.2026 06:31:29
Beijing Tricolor Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Beijing Tricolor Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Beijing Tricolor Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 CNY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Tricolor Technology A 73,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,7 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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