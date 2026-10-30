Beijing Tricolor Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Tricolor Technology A äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Beijing Tricolor Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Beijing Tricolor Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 69,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at