|
02.09.2026 06:31:29
Beijing United Information Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beijing United Information Technology A hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,57 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,570 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Mit einem Umsatz von 10,36 Milliarden CNY, gegenüber 13,01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,37 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!