Beijing United Information Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beijing United Information Technology A hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,57 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,570 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Mit einem Umsatz von 10,36 Milliarden CNY, gegenüber 13,01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at