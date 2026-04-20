20.04.2026 06:31:29

Beijing Urban Construction Investment Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beijing Urban Construction Investment Development hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,59 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,740 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,48 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,97 Milliarden CNY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,290 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,550 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 30,25 Milliarden CNY, während im Vorjahr 24,58 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,450 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 26,63 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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