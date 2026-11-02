Beijing Urban Construction Investment Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Urban Construction Investment Development hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beijing Urban Construction Investment Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74,84 Prozent auf 1,65 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,55 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at