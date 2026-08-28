Beijing Urban Construction Investment Development stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Urban Construction Investment Development hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 62,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,32 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,15 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at