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27.04.2026 06:31:29
Beijing Urban Rural Trading Centre: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Beijing Urban Rural Trading Centre hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,46 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,76 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,38 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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