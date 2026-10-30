Beijing Urban Rural Trading Centre: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Beijing Urban Rural Trading Centre hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Urban Rural Trading Centre 0,340 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,12 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,41 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at