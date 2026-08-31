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31.08.2026 06:31:29
Beijing Urban Rural Trading Centre hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Beijing Urban Rural Trading Centre hat sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,26 CNY gegenüber 0,390 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,11 Prozent auf 11,13 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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