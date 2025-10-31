Beijing Urban Rural Trading Centre stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijing Urban Rural Trading Centre hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,34 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11,12 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,31 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at