Beijing Wangfujing Department Building (Group) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beijing Wangfujing Department Building (Group) hat am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2,44 Milliarden CNY, gegenüber 2,87 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,01 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,00 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 10,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,21 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,99 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at