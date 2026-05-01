Beijing Wangfujing Department Building (Group) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing Wangfujing Department Building (Group) hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beijing Wangfujing Department Building (Group) hat ein EPS von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mit einem Umsatz von 2,81 Milliarden CNY, gegenüber 2,99 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,86 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at