Beijing Wangfujing Department Building (Group) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing Wangfujing Department Building (Group) stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beijing Wangfujing Department Building (Group) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,41 Prozent auf 2,13 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at