Beijing Wangfujing Department Building (Group) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beijing Wangfujing Department Building (Group) präsentierte in der am 23.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,59 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,74 Milliarden CNY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,18 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,500 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 12,75 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,22 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 9,42 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at