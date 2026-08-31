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31.08.2026 06:31:29
Beijing Wangfujing Department Building (Group) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Beijing Wangfujing Department Building (Group) stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing Wangfujing Department Building (Group) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,38 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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