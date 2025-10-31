Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 654,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 582,1 Millionen CNY umgesetzt.

