22.04.2026 06:31:29

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A -0,130 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 320,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 CNY. Im Vorjahr hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -18,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen