Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A -0,130 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 320,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 CNY. Im Vorjahr hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -18,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at