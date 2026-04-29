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29.04.2026 06:31:29
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A ein EPS von -0,040 CNY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 523,3 Millionen CNY im Vergleich zu 398,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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