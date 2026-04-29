Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A ein EPS von -0,040 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 523,3 Millionen CNY im Vergleich zu 398,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at