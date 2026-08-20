Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,070 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 525,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 442,9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at