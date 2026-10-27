27.10.2026 06:31:29

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,33 Prozent auf 574,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 654,8 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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