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27.04.2026 06:31:29
Beijing Winsunny Pharmaceutical A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Beijing Winsunny Pharmaceutical A präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Beijing Winsunny Pharmaceutical A 811,2 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 830,5 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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